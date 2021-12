MJA-in Padma Shri Award dawngtu Lalbiakthanga chawimawina buatsaih

India rama civil mite chawimawina sang, Padma Shri Award dawngtu, Prominent Journalist Lalbiakthanga Pachuau chu nimin khan Mizoram Journalists’ Association Gen. Hqrs. chuan Aizawl Press Club-ah lawmpuina leh chawimawina hun a hmang.

Padma Shri Lalbiakthanga Pachuau chuan a award dawn chu MJA leh I&PR department vang ni bera a hriat thu a sawi a, he award dawng tura rawt a nih laia pek a ni lo a, rawttu an awm tawh loh hnua dawng a ni tih sawiin, “I&PR department leh MJA-in India rama working journalist upa bera min puan khan, phai lam TV leh chanchinbuten an lo chhuah chhâwng a, khata ṭang khan ka chanchin hi an lo hria niah ka ngai. Hetiang chawimawina hi phu lo ka inti a, ka chawimawina dawn chhan hi nangmahni vang a ni,” a ti.

MJA president Zonun-sanga Khiangte chuan thu sawiin, Lalbiakthanga Pachuau chu chhan hrang hrang vangin chawimawina dawn phu a ni tih a sawi a. Journalist zingah hetiang chawimawina sang dawn awmchhun niin, a hnung zuitu kan awm leh ang em tih pawh hriat loh a nih avangin MJA chuan a ngaihlu hle tih a sawi a. MJA president a nih laiin chanchinbumite tana thil ṭha tam tak sualchhuaktu, Aizawl Press Club a din theihna tura sulsutu a ni tih a sawi. Party official organ a enkawl lai pawha uchuaka taka thu ziak ngai lo, belhchian dawl leh pai nuam zawka thu chhep ṭhin a ni a, chanchinbumi a nihnaah thu uar ngai lo mi a ni a ti a, vantlang tana a hnathawh chu chawimawina dawn pui tham a nih hrim hrim thu a sawi bawk.

I&PR director Lallian-puii chuan Lalbiakthanga Pachuau-in Padma Shri a lakna category chu journalism, litrerature & education tih a ni naa, social work lama a hnathawh pawh award dawnpui tham nia a hriat thu a sawi a, Journalism huang a tel chu a ti hlu lehzualtu a ni tiin, Mizoram chauh nilo kan chhehvel state ah pawh hemi huanga dawng thei chu an tlem a rin thu a sawi.

Padma Shri Award dawn lawmna hi MJA vice president Lalremsiama’n a kaihhruai a, MJA general secretary Zohmingmawia’n Lalbiakthanga Pachuau chanchin a sawi a, MJA president-in lawmpuina leh chawimawina thuziak hlanin, MJA Welfare Rules-in a sawi angin, state huap emaw, ram pum huap emawa chawimawina sâng dawngte hnena an hlan ṭhin sumfai ₹10,000/- hlan a ni bawk.