District Bawrhsapin Krismas leh Kumthar ruai buatsaih lo turin ngên

Kumar Abhishek, IAS, Deputy Commissioner leh Chairman, District Disaster Management Authority chuan Krismas leh Kumthar lawmna ruai buatsaih lo turin ngenna a siam.

Krismas leh Kumthar vuakveta hripui laka mipuite himna atana ngenna a siamah District Bawrhsap chuan tunhnaiah Serchhip District chu Mizoram chhunga district zawng zawngah Covid-19 positivity rate sang ber dawttu a ni mek tih a tarlang a, kum 2021 Krismas leh Kumthar vuakveta mipuite’n Sawrkar SOP dinglai ṭha taka zawm tur leh, loh theih loha punkhawmnaah mipuite chu Covid Appropriate Behaviour (CAB) zawm ṭha leh zual turin a hriattir tih a tarlang a, hei bakah hian mipuite an him tlan zawk nan leh Covid-19 hri a darh zel loh nan Krismas leh Kumthar lawmna ruai buatsaih lo hram turin a ngen a, ṭul lova punkhawm-na buatsaih lo tura hriattirna leh ngenna a ziak tel bawk.