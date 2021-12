MPCC-in MNF sawrkar tlin lohzia tilangtu an ti

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) chuan Mizorama hmasawnna hna thawhna tam zawkah thil diklo inphum haichhuah tur awm reng chu MNF sawrkar an tlin lohzia tilangtu a ni, an ti.

He thu hi nimina Aizawl Press Club-a thuthar thehdarhtute an kawmnaah MPCC Spokesperson Dr Lallianchhunga chuan a sawi a, sawrkar hnathawk tam takin kum khat hnuah pawh an pension pawisa an la thei lo a ti a, MNF sawrkarah Advertisement chhuah lo a hna lak a tam hle tih sawiin, MPSC hna lak tur tam tak pawh an duhsak zawngte an thun theihna atan Departmental a lak a ni bawk a ti. Healthcare bill sang tam tak pek theih lohin a awm mek bawk thu leh contractor-te bill vaibelchhe tam tak a batsak mek anni tih sawiin, heng hi Covid-19 vang ni lovin, sum leh pai enkawlna kawnga MNF sawrkar hlawhchham chian em vang a ni a ti.

MNF sawrkar chu mawhphurhna la ngam lovah puhin Covid-19 inkaihhruaina, Standard Operating Procedure (SOP) a tihchhuahah reng reng chiang takin Kohhran inkhawmna a zai phal a nih loh thu tarlan a ni ṭhin a, hetih lai hian November 30-a SOP thar berah chuan Kohhran inkhawmnaa zai theih tur leh tur loh chiang taka tarlan a ni ta lo a, Kohhran thutlukna siam turah a dah ta daih a ni tiin MNF sawrkar chu palh a thlen pawha Kohhranin dem a kai theihna turin Kohhran lakah thang a kam a ni a ti.

Nimin vek khan Lal Thanhawla Auditorium-a MPCC Executive Meeting chuan President Lal Thanhawla’n a aiawh tura a ruatte chu Resolution siamin an pawmpui a ni.