Myanmar ram hruaitu raltlante hnenah CM-in raltlante tan Mizoramin theihtawp a chhuah zel tur thu a sawi

Chief Minister Zoramthanga chuan nimin khan CM Conference Hall-ah Myanmar rama mipui thlan hruaitu rual, Mizorama awm mekte nen an inkawm a, raltlante tan Mizoram chuan a theihtawp a chhuah zel tur thu a sawi a ni.

Chief Minister chuan Myanmar rambuai avanga mipuiten harsatna namen lo an tawk chu pawi a tih thu sawiin, mahni sahimna zawnga ram danga kal zingah a ṭhen India rama rawn lûtte chu Mizoram chuan chhawmdawl turin theihtawp a chhuah thu a sawi a. India sawrkar hotute bulah pawh raltlante chhawmdawl chungchang-ah vawi tam sawipui tawhin, tun hnaia Prime Minister leh Home Minister a hmuh ṭum pawhin tuamhlawm an mamawhzia a sawipui thu te, Myanmar rama mipui sawrkar ngelnghet tak din tura an entawn tur ṭha ber chu India ram a nih thu te, India ramin Myanmar chu a ensan theih loh thu a hrilh thute sawiin, anni pawhin an ngaihven thu a sawi.

CM chuan kum 10 dawn kal taa Myanmar ram sawrkar leh ramhnuai mite inkara inremna a awm theih nan a ruahmanna a lo siampui tawh dante a sawi bawk a. A karah thil hrang hrang thlengin, beisei loh harsatna a awm chu pawi a tih thu a sawi a. Chief Minister chuan hun rei vak loah democracy hi Myanmar-ah tundin a nih leh ngei a rin thu a sawi a. Theitawpin huaisen takin an tan a beih zel tur thu a hrilh a. Harsatna an neih chuan a theih chin chinah sutkiansak dan ngaihtuah zel a inhuam thu sawiin, CM chuan an inunauna nghet leh ṭha taka a awm theih nan Mizoram mipui leh Myanmar unaute chu theihtawp chhuah tlang zui zel turin a sawm a ni.

Myanmar MP-te chuan Mizoramin ṭha taka an lo dawnsawn a, mipuiin an lo tuamhlawm avangin lawmthu an sawi a, sawrkar, tlawmngai pawl, zirlai pawl, kohhran leh mipuii an tana hma an lakna zawng zawng chu ropui tiin, raltlan ang nilo, inpuia lo lut ang mai an nih thute an sawi a, harsatna hrang hrang an tawhte leh thu pawimawh dang CM hnenah an thlen bawk a ni.

He meeting-ah hian Mizoram State Planning Board Vice-chairman H.Rammawi leh OSD to CM Rosangzuala-te an tel bawk a ni.