Serchhip District-a hri kai boral 17 zinga 13-te vaccine la lo an ni

Serchhip District-a Covid-19 hri kai boral tawh mi 17 zinga mi 13-te chu Covid-19 hri vênna (vaccine) la lo an ni.

He thu hi nimina Serchhip District Disaster Management Authority (DDMA) ṭhutkhawmnaah Dr. Christopher L. Hmar, Orthopaedic Surgeon, District Hospital Serchhip chuan a sawi a, he hunah hian Dr. Christopher L. Hmar chuan Covid-19 hri leng meka Serchhip District dinhmun tarlangin, nimin thleng khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 5,609 hmuhchhuah ni tawhin, an zinga 5,255-te chu enkawl dam an ni tawh a, hei hi hri kai hmuhchhuah aṭanga chhutin zaa 93.7 a ni a, hri kai enkawl lai 337 awmin an zinga 125 te chu kum 18 hnuai lam an ni a, a bak 212-te chu kum 19 chung lam an ni thung.

Hri kai zingah mi 17 an boral tawh a, hri kai hmuh tawh atanga chhutin boral zat hi zaa 0.3 ang a ni. Serchhip District-a hri kai boral tawh zinga mi 13 te hi Vaccine la lo niin midang 4 te hi vaccine la zo tawh te an ni. Serchhip District-a hri kai enkawllai mi 337 zinga 156 te hi Vaccine la la lo an ni.