Ngentiang Helipad hmun tur en

Assembly Dy. Speaker Er. Lalrinawma, Tuikum Bialtu MLA ni bawk chuan nimin khan Civil Aviation hotute nen a bial chhung Ngentiang khuaah Helipad hmun tur an en.

Er. Lalrinawma chuan tunlai khawvel changkang zelah intlawhpawhna ṭha zawk leh rang zawk mamawhna a sâng zel a, rikrum thilah rang zawka intlawhpawhna hi kan mamawh ṭhin hle bawk a, chutiang atana ṭha tak Helicopter ṭumna tur Ngentiang khuain reilotea an nei thei tur chu lawmawm a tih thu sawiin, Ngentiang khaw tan mai nilovin a chhehvel khuate tan pawh a ṭangkai thei hle dawn a ni, a ti a. Helipad siamna tur hi a bul tan nan MLA Fund aṭang thawh ṭan nghal a nih tur thu sawiin, mipuiten a tir aṭanga duat tak leh dim taka lo enkawl nghal turin a chah a ni.

MLA ṭawiawmtu, Lalsangpuia, Dy. Controller, Civil Aviation, GAD, pawhin thusawiin, Ngengtiang khuaa Helipad a awm theih nana bialtu MLA inpekna chu lawmawm a tih thu a sawi a, hna thawh tur awm ang ang te pawh an ṭan nghal tur thu sawi bawk a ni.

Felix Vanlalfela, VCP, Ngentiang chuan, bialtu MLA-in khawtlang mipui aiawh Joint Action Committee-te ngenna rang taka a ngaihtuah sak chu lawmawm a tih thu sawiin, Er.Lalrinawma chu a bial mipuite tan MLA thawkrim leh chhuanawm tlinga a hriat thu a sawi.