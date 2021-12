Chief Minister Zoramthanga’n Prime Minister Narendra Modi hnenah Mizoram mamawh a thlen

Mizoram mamawh thlena New Delhi-a châm mek Mizoram Chief Minister Zoramthanga chuan nimin chawhma khan India Prime Minister Narendra Modi chu Parliament Building-a a office-ah hmuin, Mizoram mamawh hrang hrang a thlen.

Chief Minister chuan kum engemawzat liam ta aṭanga Prime Minister leh Union Home Minister hrang hrangten an lo tiam tawh angin Mizoram State-in All India Services cadre hrang a neih ve theihna tura chak taka hma lakpui turin Prime Minister hi a ngen a, Mizo-ramin cadre hran a neih ve theihna tura a khawihtu ber Union Secretary hnenah lehkha ziaka, tihhlawhtlin thuai a nih ngei theih nan file pawh chak taka kaltir nghal tura hriattir turin PM hi a ngen a, Mizoram sawrkarin Mizo ṭawng thiam ngei Chief Secretary a neih theih nana sawrkar laipuia ngenna a lo thlen tawh chungchang pawh sawipuiin, PM hian a lo bawhzui tur thu a sawi a ni.

Zoramthanga chuan Mizoram sawrkar hmalakna pawimawh tak, mau chung-chang pawh PM hi hrilhin mau chinna hmunte leh a sawngbawlna hmun (industry)-te chu a thlalak nen chipchiar takin a sawipui a, Bamboo link road kawng sial a ṭulzia a thlen chu PM hian ngai pawimawhin, a hlawhtlin ngei theih nan Finance Minister hnenah sum leh pai sanction-na turin Head of account siam tura a hriattir tur thu Zoram-thanga hi a lo hrilh a ni.

Myanmar ram buai avanga Mizorama tlanchhia refugee-te ṭanpui turin PM hi a ngen bawk a, MNF returnees-te tan Housing Assistance a dilpui bawk a, PM chuan a tul anga a lo enzui tur thu a hrilh a ni.

Hmarchhak state-te bakah Mizoram ramria Bangladesh leh Myanmar-a politics boruak pawh Prime Minister nen hian an sawidun a, Zoramthanga chuan PM nena inkawmna ṭha tak an hmang thei chu lawmawm a tih thu sawiin, meeting an neih dun tawh zinga a hlawhtling ber pawl nia a hriat thu a sawi a ni.