NHM hnuaia thawkte nawrh vangin harsatna thleng

National Health Mission (NHM) a thawk, sawrkar damdawiin hmun hrang hranga awmte nimin atanga tiam chin awm lova an nawrh avangin harsatna a thleng mek.

NHM hnathawkte nawrh avang hian nitin tlai dar 5 a Covid-19 hri kai enkawl lai dama chhuak zat leh enkawl mek zat bakah nunna chan tawhte tihchhuah ţhin chu nimin aţangin an puang thei ta lova, engtikah nge an puan chhunzawm leh ang tih hriat a ni lo. NHM Employees Union thuchhuahin a tarlan danin an thil ngiat hrang hrangte sawrkarin a tihhlawhtlin loh avanga nuar ta an ni a. Health sub-centre, PHC, SHC, SDH leh district hospital zawng zawng leh emergency a thawkte bakah health department pisa hrang hrang a NHM mi awmte chuan he nawrhna huaihawt hi an zawm niin an sawi.

Aizawl Civil Hospital thuneitute chuan NHM hnathawkte nawrh avang hian nimin bikah khan harsatna lutuk awm lovin an kal thei niin an sawi a, a hnu lam erawh chu an sawi theih loh thu an sawi. Zoram Medical College thuneitute pawhin insiamrem a an la kal hram hram theih thu an sawi a, harsatna erawh an tawk niin an sawi a ni.