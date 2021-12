Paragliding Pilot Proficiency (P3) training chhuakte hnenah certificate hlân

Mizoram Aero-sport Association (MASA) hnuaia Serchhip District-a Paragliding Pilot Proficiency (P3) training chu nimin khan zawhfel a niin, Paragliding Take-off site, Bawngchawm tlang, Serchhip-a kharna inkhawmah Serchhip District Bawrhsap, Kumar Abhishek, IAS chuan Pilot Training chhuakte hnenah Certificate a hlan.

P3 Training kharna inkhawm tawi, Paragliding Take-off site-a Integrated Tourist Circuit-a neihah hian khuallian Kumar Abhishek chuan hlawhtling taka Paragliding Pilot Training zawhfel a ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, training chhuak Pilot 15-te chu a lawmpui thu leh hmalam pan zel a, Professional ni thei tur leh Pragliding intihsiak-naa tel thei tur khawp a ṭan la chhunzawm zel turin a ngen a, Mizoram mai nilo India ram tihmingṭhatu ni thei tura ṭan la chhunzawm zel tura fuihin, chutiang tur chuan Serchhipah hmunhma ṭha tak a awm thu leh, heng hmunhmate zawng chhuaka khawvela paragliding site ṭha berte zinga tel tura buatsaihtu MASA hruaitute chungah lawmthu a sawi bawk a, Pilot training chhuakte chu Tourism tihhmasawn kawngah a fawng vuantu pawimawh tak zingah an tel tih inhre turin a chah bawk. Khuallian chuan Paragliding take-off point chu a ṭum khat tlawhna a ni tih sawiin, a hma lama alo tlawh lo chu a inthiam loh thu a sawi a, a hmunhma te tihmasawn a, changtlung zawka cheiṭhat a nih zel theih nan a theih chin chinah hmalak a tum thu a sawi bawk.

MASA hnuaia Paragli-ding training hi kumin February ni 9 aṭang khan hmun hniam zawk, N.Vanlaiphai Leilet Zawlah bul ṭan niin, hetah hian Pilot Proficiency (P1 leh P2 ) neih lo ni tawh a, Champhai Leilet zawlah Refresher Course an zofel tawh bawk a, tunah hian hmun sang zawk Serchhipa Paragliding Take-off point aṭang hian dik taka thlawh chhuah (take-off) dan leh Zawlpui Mat phaiah a ṭum (landing) dan an zir leh a, December ni 6 2021 (Ningani) khan flight exam neih a lo ni tawh a ni. He trainingah hian Sikkim aṭanga lo kal, Arjun Kumar Rai leh Lalrin-dika, MASA Fin. Secretary-ten zirtirna an pe a ni.

P3 Training chhuak tate hi Aizawl, Serchhip leh Lunglei Disitrict aṭangin Mizo nula leh tlangval 15 an ni a, an zingah hian Lunglei leh Serchhip atangin Hmeichhia pakhat ve ve an tel a ni.

Tuna training chhuakte hmaah hian Mizo zingah Paragliding Pilot training chhuak mi 14 an lo awm tawh a, Mizo Paragliding pilot civil mi chu 11 an ni a, tun ṭuma Training chhuak hmeichhe 2-te hi Mizo hmeichhe zinga P3 training chhuak thei hmasa ber an ni nghe nghe a, Paraglyding ah hian mi phur turin boruakah darkar 200 tal thlawh tlin a ngaih avangin Mizo zingah mi phur thei pilot an la awm rih lo thung a ni.

P3 training kharna inkhawm hi J.Vanlalliana, MASA General Headquarters President-in a kaihruai a, C.Lalhminghlua President, MASA Sub Hqrs Serchhipin lawmthu sawiin hun a khar a, kharna inkhawm hman zawh a nih hnu hian Pilot training chhuakte hian an thil zirte a taka entirin, take-off site aṭanga thlawk chhuakin, Zawlpuiah an ṭum a ni.