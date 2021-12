Pawi khawihna tuartute hnenah zângnadawmna cheng nuai 21.5 pe turin rel

Pawikhawihna tuartute hnena zângnadawmna pekna, The Mizoram Victims of Crime Compensation (Amendment) Scheme, 2016 hnuaia Serchhip District-a zângnadawmna pek dan tur ngaihtuaha nimina ṭhukhawm chuan zângnadawmna cheng nuai 21.50 pek chhuah tur an relfel.

Ngursangzuali Sailo, MJS Chief Judicial Magistrate leh Secretary, Serchhip District Legal Services Authority ni bawk kaihhruai he ṭhutkhawmnaah hian case 15 ngaihtuah niin, case tam ber hi vanduaina avanga pawngsual tawk te an ni a, Case 10 chu chinfel a ni a, Compensation pek zat hi ₹21,50,000 a ni.

He ṭhutkhawmah hian Ex-officio member Deputy Commissioner, Serchhip District aiawhin Laltleipuii MCS, SDO (Sadar), Superintendent of Police, Serchhip District aiawhin Vanlalnghenga MPS, Addl. SP leh nominated member – CL Ramngaia, President, MUP Serchhip District; R.Kawlṭhuama, President, Sub-Hqrs YMA; H.Zonun-tluanga, President, Serchhip District Consumer Association-te an tel a ni.