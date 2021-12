Rajya Sabha MP-in Parliament-ah raltlan chungchang sawi

Parliament thlasik ṭhut-khawm, New Delhi-a neih mekah Rajya Sabha MP K.Vanlalvena chuan Myan-mar raltlan chungchang a sawi a, tun dinhmunah raltlan 15,000 vel Mizoramah an awm mek thu House a hrilh.

K.Vanlalvena chuan heng raltlante hi Mizoram hmun hrang hrangah awm darhin, ṭhenkhat chu an chhungkhat lainate hnena an chên thu te, a tam zawk erawh chu Mizoram sawrkar leh NGO ṭangkawpten an sak Refugee Camp khaw 15 velah an chên mek thu a sawi chhuak bawk a ni.

K.Vanlalvena chuan Myanmar aṭanga raltlante hi Mizoram sawrkar, tlawmngai pawl, kohhran, political party leh mimal tinten hmangaih taka chhawmdawlin, an mamawh chi hrang hrang – chaw, tui in tur, damdawi, silhfen, chenna in leh naupang school kalna thlengin Central sawrkar ṭanpuina tel lovin COVID-19 hripui leng karah Mizoramin an pek thu a sawi a ni.

India ram chu Refugee-te ṭanpui tura intiamkam ram ni ve lo mahse khawvela democracy ram lian ber a nih avangin ṭhenawm rama Democracy duhtute ṭanpui hi a tihmakmawh a ni a ti.