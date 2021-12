Nagaland-a civil mi 13 kahhlum chungchang chhui dawn

Inrinni zan khan Mon district, Nagaland-ah security force mi pakhat chuan civil mi 13 ngawt a kaphlum a, he thil thleng hi high level SIT-in an chhuichhian tur thu Nagaland chief minister Neiphiu Rio chuan a sawi a ni.

Mon district Superintendent of Police Imnalensa sawi danin Inrinni zan khan lungalhthei khura inhlawhfa hnathawk hawte chu pick-up van-ah an chuang a, Oting leh Tiru khaw inkara sipai duty ten an lo enfiah laiin motor hi a kang zui ta niin an sawi. Mon hi Myanmar nen international border thui tak inṭawm niin India ram pawn lamah hian National Socialist Council of Nagaland-Khaplang te chuan tawmbuk an nei a, helai district-ah hian an hnuaia firfiak pawl Yung Aung te an awm nia sawiin sipaiten thu an dawn vangin beihpui an thlak mek a ni.

Nagaland chief minister chuan civil mi thah an ni chu a dem thu a sawi a, Special Investigation Team-ten thil thlen dan chu an chhuichiang dawn tih a sawi a, Twitter-ah a tarlan danin civil mite thihna chu pawi a tihthu leh mipuite pawh boruak sosang siam lo turin a ngen thu a tarlang a, “He thilthleng hi dan anga kalpui turin SIT in an chhuichiang ang,” tiin a tarlang. Sipai hi pakhat a thi a, hliam ṭhahnemtak an awm niin an sawi.