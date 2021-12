RD Minister-in sawrkar laipui dawr chhunzawm

New Delhi-a châm mek Rural Development Minister Lalruatkima chuan nimin khan sawrkar laipui hnuaia Ministry of Rural Development leh Ministry of Home Affairs hnuaia mi pawimawh hrang hrangte New Delhi-a an office-ah a hmu a, Mizoram Sawrkar hnuaia mamawh hrang hrangte a thlen.

Lalruatkima hian Nagendra Nath Sinha, Secretary, Ministry of Rural Development chu an office chamber-ah a hmu a, Mizoram mamawh hrang hrangte thlenin, MGNREGS hnuaia hlawh (Wages) sawrkar laipuiin a la release loh awmte chu hunpui lo thleng turah mipuiten an inhlawhna aṭanga an chanpual tur sum leh paite an hmuh a, krismas leh kumthar hlim taka an hman ve theihna turin hlawh pek la hmabak leh 2nd Instalment pawh a rang lama Ministry-in a release theihna tura theihtawp chhuahpui turin Secretary hi a ngen a, Secretary hian ngai pawimawhin a rang thei ang bera Minister in a thu thlen hi lo bawhzui sak a tiam a, Mizoram sawrkar a bik takin Rural Development chu Scheme hrang hrang an kalpui danah tiṭha a tih thu leh hmalakpui pawh phurawm a tihzia sawiin, theihtawp chhuaha Mizoram-in a mamawh ang ang te a ranglama a lo bawhzui tur thu a hrilh bawk a ni.

Hemi hnu hian Dr. Vivek Joshi, Secretary, Border Management Division, Ministry of Home Affairs hmu lehin Border Area Development Programme (BADP) chungchang a sawipui a, BADP kum 2021-2022 kalpuina tur sum pawh a rang lama release sak turin a ngen a, Kum 2020-2021 chhunga BADP sum la release loh 2nd Tranche cheng nuai 1228.95 chu a rang lama release sak turin a ngen bawk a. Secretary hian a ṭul anga a lo bawhzui tur thu leh a rang thei ang bera 2nd Tranche hi rawn release an tum tur thu Minister hi a hrilh bawk a ni.

Minister hi Lalrinsanga Ralte, MLA & Vice Chairman, Rubber & Allied Sector Development Board in a tawiawm a ni.