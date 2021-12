Football thuthang (3.12.2021)

@ Barcelona chuan Spain defender Cesar Azpilicueta chu free transfer-a lakluh dan an ngaihven a, Chelsea captain kum 32 mi contract neih lai hi nakum nipuiah a zo dawn a ni. (Marca)

@ Everton chuan tunkar tawp hian an manager Rafael Benitez emaw, director of football Marcel Brands emaw an bân ang. (Football Insider)

@ Manchester United manager lailawk, Ralf Rangnick chuan nakum nipuia Chelsea leh Germany forward Timo Werner, 25, lakluh dan a zawng. (Bild)

@ Rangnick hian Borussia Dortmund lah Norway striker Erling Braut Haaland, 21, chu Old Trafford-a lut tura a hmin thei a nih chuan bonus euro 10m (£8.5m) a dawng dawn. (Bild)

@ Rangnick chu January thlaa Manchester United squad huam chak nan transfer budget atan £100m pek a ni dawn. (Mirror)

@ Wolves chuan Adama Traore man atana an chhiar zat chu an tihniam a, Liverpool chuan Spain international kum 25 mi hi an ngaihven a ni. (Football Insider)

@ Chelsea chuan Morocco midfielder Hakim Ziyech, 28, leh Germany forward Timo Werner, 25, te chu Barcelona lama hralh turin an inhawng. (Sport)

@ Jorginho agent chuan Italy midfielder kum 29 mi hi Chelsea nen contract pawhsei chungchangah an la indawr lo tih a sawi. (Tuttomercatoweb)

@ Manchester City leh Spain forward Ferran Torres, 21, chu Barcelona lam pan turin tihfel ṭep a ni. (Mundo Deportivo)

@ Nakum nipuia Robert Lewandowski-a’n Bayern Munich a chhuahsan a nih chuan Poland striker kum 33 mi hian Real Madrid pan a duh ber. (AS)

@ Inter Milan leh Croatia winger Ivan Perisic, 32, chuan Tottenham lam pan a duh. (Sport 1)

@ England Under-21s striker Eddie Nketiah, 22, chuan Arsenal-in contract thar an zawrh chu a hnar. (Sky Sports)