Sawrkarin NEEPCO-a kawlphetha hman man bâ a pe

Tunhnaia Mizoram sawrkarin bill a pêk theih loh avanga NEEPCO-in Mizorama kawlphetha supply tihtawp a tum chu nimin khan kawlphetha hman ba-te Mizoram sawrkarin pe-in chinfel a ni.

Power & Electricity Department hotute sawi danin, NEEPCO-in vawiin aṭanga kawlphetha pek chhuah an tihtawp tur an puan chungchang chu nimin khan chinfel a ni tih an sawi a, nimin khan Mizoram sawrkar chuan kawlphetha man cheng vbc 16.40 an pechhuak a, bank kaltlangin NEEPCO hi pek an ni.

P&E Department hotute chuan NEEPCO nena inremna an siam angin, sum dah lawk, Letter of Credit-ah hian sum hnawhkhah reng a ngai a, Bill chu pek tho a ni na a, letter of credit hnawhkhah a nih loh avang zawkin NEEPCO hian kawlphetha pek lohah an vau a, ṭum dangah pawh a thleng fo a, chinfel lehzel a nih ṭhin thu an sawi a ni.

Mipuiten êng chhit man a hun taka an pêk ṭhin laia hetianga sawrkarin kawlphe-tha leina man a tihfel vat loh ṭhin chungchanga zawhna chhangin P&E Department hotute chuan sawrkarin kawlphetha a leina ‘power purchase’ aiin sum an hmuh bill pek aṭanga sum an hmuh chu a tlêm zawk a, mipui bill hian Mizoram mamawh a phuhru zo lo a, heitihlai hian mipuiin bill an pek chu sawrkar sum bawm puiah a lût tawp a, a pek chhuah chu sawrkar thu thu a ni an ti.

Mizoram chuan kawl-phetha hi hmun 5 – NEEPCO, NTPC, NHPC, OTPC leh TSECL aṭangin a lei a, NEEPCO aṭanga vauna tih loh chu midang aṭangin harsatna a awm lem lo niin P & E Department hotute chuan an sawi a ni.