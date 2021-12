Hunpui atan Serchhip Police-te inbuatsaih mek

Krismas leh Kumthar hunpui lo thleng tur chu mipuiten hlim leh thlamuang taka an hman theihna turin Serchhip District Police-te chuan inbuatsaihna an kalpui mek a, sawrkarin dan leh thupek a siam kenkawh-na kawngah chak leh khauh zawka kalpui tumin ruahmanna an siam.

Nimin khan Stephen Lalrinawma, SP, Serchhip chuan mipuite hnena hriattir-na leh ngenna tichhuakin, Covid-19 hri leng karah mitinten thlamuang taka he hunpui hi an hman theih nan Serchhip Police-te chuan dan leh thupek ngai pawimawh a, sawrkarin Covid-19 SOP a duante bakah Covid Appropriate Behaviour (CAB) ṭha taka kalpui turin mipuite a ngen a, he hunpui hi mipui-ten thlamuang taka an hman theihna turin Police patrolling party te, traffic duty te leh khawchhung chu zone hrang hrangah ṭhenin, uluk takin chhun leh zanahte duty dah tura ruahmanna siam a nih thu tarlangin, hei bakah hian police puihna mamawh tan darkar 24 chhung biakpawh theih rengin Serchhip, Thenzawl leh N.Vanlaiphai Police station bakah Chhingchhip out post-ah te an awm reng tih a tarlang a, veng hrang hrang YMA, VDP, JAC leh tlawmngai pawl dangte pawh sualna hrang hrang thleng thei vena kawnga Police-te theihtawpa thawhpui turin a sawm a, harsatna leh pui an ngaihna apianga police-te an inpeih reng tih a tarlang bawk.

Hunpui a lo thlenin fimkhur tawk loh vangin lirtheia chetsualna a thleng fo ṭhin tih tarlangin, lirthei chak taka tlan te, helmet khum lo te, licence nei lo te, rui chunga lirthei khalh te, danin a phal baka ringa lirthei siam dang-lamte leh MV Act bawhchhia-te chu man an nih chuan na taka hrem an nih tur thu a tarlang bawk a. Silai lem a mu kap chhuak thei, halpuah leh hal-mawi zawrh, hralh hal leh hman khapna chu zawm ṭheuh turin mipuite ngenin, man an awm chuan dan anga hrem an ni dawn tih a sawi a, zu leh ruihhlo zawrh, hman leh kawlte phal loh a nih angin hemi kawnga fihlim turin mitinte a ngen a, zu leh ruihhlo bikah ṭum dang zawng aia khauha hma lak a nih tur thu sawiin, mipuite chu dân zâwm chunga midang tana hnawksak loa he hunpui lo thleng tur hi hlim leh lawm tak leh thlamuang taka hmang ṭheuh turin duhsakna a hlan bawk a ni.