Serchhip Damdawi in sawnna tura ram pek chin zau zawng hriat a ngai:Health Secretary

Health Department Secretary R.Lalramnghaka chuan Serchhip District Hospital building chu a ngaia sak ṭhat leh dawn chuan bawlhhlawh leh thli paihna kawngah pawh a buaithlak tawh tih a sawi a, chutihlai chuan Serchhip NGO Coordination Committee-in Damdawi in sawnna tura ram an kawhhmuh, Bukpui ram chu P&E Department lamin hauhchin an neih ve avangin, khawtlangin ram pek an remti a nih pawhin damdawi in hmun tura a remtih zau zawngte pawh hriat a ngai tih a sawi.

He thu hi nimina Dr. ZR Thiamsanga, Vice Chairman, Health and Family Welfare Board-in Serchhipa pawl hrangte a kawmna hunah sawiin, Health Secretary chuan Bukpui rama damdawi in sawn chungchangah NGO Coordination Committee hminga lehkha thawn file-a a hmuh loh thu a sawi a, chutihrualin, NGO Coordination Committee-in Bukpui rama damdawi in sawn an remtihna minute erawh whatsapp-ah a thlalak a hmuh thu a sawi a, Bukpui ram chungchangah hian P&E Department hotute nen pawh an sawiho tawh tih a sawi a, P&E Department hotute chuan Bukpuiah khawl lian zawk bun an tum avangin ram thehchhuah tur an nei vak lo tih an sawi thu a tarlang a, hei vang hian khawtlangin helai hmuna sawn an remti a nih pawhin, damdawi in hmun bakah staff quarter leh building dangte sak tel a ngaih dawn avangin chutiang dahna tur chuan a ram a zau tawk em tih hriat a ngai tih a sawi a.

Hemi chungchangah hian NGO Coordination Committee chuan helai rama damdawi in sawn chu NGO Coordination-a tel pawl hrang hrang aiawh bakah, Jt. VC leh Serchhip town-a VC hrang hrang aiawhten an pawm a ni tih sawiin, hemi chungchang Health Department hrilh hriatna lehkha pawh an siam ngei thu sawiin, P&E Department-in an rama an chhal chu Chhiahtlang VC ram nia sawiin, damdawi in bakah a ken tel tur hrang hrangte a len mai piah lamah emergency-a helicoter ṭum theihna turin helipad siam theihna thlengin a awm tih an sawi a, Health Department lamin lehkha an hmuh lo a nih chuan lehkha siam-ṭhat leh mai nise an ti bawk.