State sawrkar ngaihdan ziakna copy hâl

125th Constitution Amendment Bill 2019-a Autonomous District Council-ten thuneihna lian zawk an neih theih nana Sixth Schedule siamṭha tura hmalakna kal mekah, State sawrkarin a dodal zawnga ngaihdan a thlen duhloh lantirna nimin khan Lawng-tlai leh Chawngte-ah neih a ni.

Lawngtlaiah chuan chhun dar 12-ah Lawngtlai District-a Political Party pathum –Congress, BJP leh ZPM-te huaihawtin neih a ni a, hnam hnuaihnung zawkten dinhmun sang zawk an chuankai nana kawng dâltu dodalnaah MNF Party an tello chu mak an tih thu an sawi a, Mizoram sawrkar chuan ADC-ten kawng hrang hranga thuneihna sang zawk an neih theihna tura sawrkar laipuia ngenna an thlen chu a vaiin a dodal vek an ti a, hnam hnuai-hnung zawkten dinhmun ṭha zawk, State sawrkar sum hek miah lova an neih theihna tur Mizoram sawrkar-in a dodal chu mak an tih thu sawiin, hmarchhaka state dangte chuan an huam chhunga ADC-ten thuneihna sâng zawk an neih theih nan an phurpuiin, Central-ah theihtawp an chhuahpui tih an sawi a, Mizoram sawrkar chu a ngaihdan sut turin an ngen a ni.

Chawngteah pawh nimin vek khan hun hman niin, Lawngtlai leh Chawngte-ah hian Mizoram sawrkarin ADC-ten thuneihna sâng zawk an neih theih nana ngenna an thlen, State sawrkarin ngaihdan a ziakna copy an hal a ni.