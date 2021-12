Synod Inkhawmpui rorelin inkhawm tihtlem rawtna SEC zirchian turin a dah

Mizoram Synod Inkhawmpui vawi 98-na Republic Veng Kohhran Biak In, Aizawla neih meka Inkhawmpui rorel chuan “Kohhran Inkhawm leh inkhawm dangte tihtlem dan ngaihtuah chungchang chu SEC-in lo zirchiangin Synod Inkhawmpui 2022-ah an zirchianna rawn thlenin ngaihtuah that leh ni se” an ti.

Synod Inkhawmpui rorel thenkhatte: