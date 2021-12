RAM PAWN (Foreign) ATANGA RAWN HAW TE QUARANTINE CHUNGCHANGA INKAIHHRUAINA

Health & Family Welfare Department-in Notification a tih chhuah bawhzuiin Ram pawn aṭanga rawn haw te chu Quarantine dan tur chungchangah a hnuai a Inkaihhruaina siam ang hian kal pui tur a ni tih Deputy Commissioner, Aizawl District Dr. Lalhriatzuali Ralte chuan mipuite a hriattir a ni.Entry Point a RAgT Negative Result nei, LLTF/VLTF atanga Home Quarantine/ Community Qurantine Facility a awm remtihna nei bawk te chu Entry Point-a Medical Duty-te’n Home Quarantine/Community Quarantine Facility a awm turin phalna an pe thei ang. A theih chin chin ah Home Quarantine hi kalpui tur a ni.

Home Quarantine-na tur nei remchanglo te chu Paid Govt. Quarantine Facility (Tourist Lodge, Beraw Tlang) ah emaw Community Quarantine Facility ah Quarantine tur an ni ang. Paid GQF ah hian awmman leh ei leh in man mahni a in tum tur a ni. Community Quarantine Facility chu LLTF/VLTF te ruahmanna anga kalpui tur a ni ang a, a enkawl leh senso chungchangah pawh LLTF/VLTF ten ruahmanna an siam ang.

Entry Point atanga Quarantine na hmun tur pan nan hian mahni a lirthei in ngaihtuah tur a ni a, lirthei-ah hian a hma leh a hnung in daidanna uluk tuka siam tur a ni a. Quarantine turte chuanna lirthei ah hian Driver leh Quarantine turte bak midang chuan phal a ni lo.

Aizawl a cheng nilo, District/Khaw dang a Quarantine tur te chu Entry Point atangin an Quarantine na hmun tur an pan tlang tur a ni. Entry Point-atanga mahni awmna District/Khua pan tlang theilo tur te chu Aizawl-a Paid GQF-ah Ni 7 chhung an in Quarantine-hnu ah RT-PCR Negative Result an neih chuan an District/Khua an pan thei ang.

Entry Point-atanga Quarantine Facility pan tur te kal kawngah an chawl khawmuang tur a ni lo.