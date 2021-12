Thawktu indaih lo chungin ruihhlo do kawngah Excise & Narcotics-in nasa takin hma a la:Minister

Excise & Narcotics Minister Dr.K.Beichhua chuan an Department-ah thawktu indaihlo em em chungin ruihhlo do kawngah hma nasa takin an la zui tih a sawi.

MNF Party thuchhuah tarlan danin Excise & Narcotics Department-ah hian thawktu mi 380 chauh leh lirthei indaihlo tak chungin thawktute chuan ruihhlo do hna an thawk chhunzawm zel a, tunah hian Aizawl-a Rangvamualahte boruak a ṭha-in an khawsak a felfai tawh hle a, Excise Minister chuan theihtawpin ruihhlo an do zel dawn tih a sawi a ni.

Excise & Narcotics Department chuan an zu man court-a chinfel tawh tam tham tak chu Inrinni khan Phunchawnga Bethani Multipurpose Farm-ah an tichhia a, heng zu leh ruihhlo an man an tihchhiatte hi kumin 2021, January thla aṭanga November thla inkara mante an ni a, heng zingah hian sapzu um puitling 15305, Rakzu litre 43502, zu bilh lai ṭin 1,11,162, dawidim kg 427, heroin kg.16, ganja kg.292 leh damdawi ruihtheih chi thahnem tak leh methamphetamine tam tham tak a tel a ni. Heng bakah hian zu bilhna hmanrua, lirthei leh dan bawhchhia an man tam hle bawk.