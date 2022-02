H&TE Minister-in RUSA hnuaia building sak thar 2 hawng

Nimin khan Higher & Technical Education Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyaan (RUSA) 2.0 hmalaknaa building sak thar pahnih a hawng a, hengte hi Govt. T.Romana College, Republic Veng tana Administrative Building cheng nuai 180 senga sak leh, Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Republic Veng atana cheng nuai 100 sênga sak Educational Research & Reso-urce Centre Building te an ni.

Heng building a hawnnah hian H&TE Minister chuan zirna in changtlunna infrastructure development tel lovin zirna ṭha leh chhuantlak quality education neih a harsat thu sawiin, Minister chuan henga te hian RUSA hnuaia College hrang hranga hmalakna tam tak a awm, thil lawmawm tak a nih rualin Ministry of HRD lamin RUSA an kalpui dan hi a muangchang a, chuvangin ka thiam loh nilovin an mahni lamah zawka thil fel lo a awm avangin kawng ṭhenkhata kan duh angin kan kal chak thei lo a ni, a ti.

Zirna boruak academic atmosphere ṭha siam nan zirna in te chu zirlaiten an chenchilh theih ang, residential ang an nih chu thil pawimawh tak nia a hriat thusawiin, college-in hmunhma an neih chuan hostel sak dante hi ngaituah tel zel ṭha a tih thu a sawi a, henga hian Funding agency hrang hrangte hman ṭangkai thiam a ṭul tiin a sawi bawk.

Zirtirtu te tan naupang an zirtir kawngah teaching skills ah an intuaihriam chu thil tul leh pawimawh tak a nih dante sawiin, an zirlai naupangte chu ramchhung hmun danga zirlai dangte rualpawl pha leh el pha tura buatsaih leh siam chu zirtirtute tan chona lian tak a ni a ti bawk.

Minister hian Govt. T.Romana College magazine ‘Raltiang’ tih a tlang-zarh bakah IASE-ah “Nursery Teacher’s Training Centre” a hawng bawk a ni.

Nimina building hawn tak pahnihte hi chawng hniha sang ve ve niin, a satu hi Skyridge Construction & Consultancy Services, Aizawl-te an ni.

NAAC Accreditation hnuhnung berah heng zirna in pahnihte hi B Grade an hmu ve ve a, Govt. T Romana College hian zirlai 1320 nei mekin, IASE hian zirlai 700 bawr an nei mek a ni.