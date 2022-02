Aizawla lirthei intlanchhawk dan siam danglam

Covid-19 hri leng avanga inkaihhruaina kalpui mek pawhsei a nih angin Aizawl khawpui a lirthei intlanchhawk dan tur puan a ni.

Senior SP Traffic thupek chhuahah chuan Thawhṭanni-ah lirthei number tawp ber 1 leh 2 chhuah phal loh a ni a, Thawhlehni-ah number tawp 3 leh 4, Nilaini-ah number 5 leh 6, Ningani-ah number 7 leh 8 leh Zirtawpni-ah number 9 leh 0-a tawpte tlan phal loh a ni. Inrinni, Pathianni leh sawrkar chawlh ni zawng zawngah a vai a tlan phal a ni a, tlan phal loh ni hi zinglam dar 9:30 leh tlai lam dar 5 inkar a ni.

Sawrkar inkaihhruaina siam angin lirtheiahte hian registration-a chuang thei zat tarlan bak chuan phal a ni lo a, lirthei khalhtute leh an phurhten hmai tuamna an vuah vek tur a ni a, lirthei khalhtu-in a phurhte hman tur kut silfaina an pai reng tur a ni a. Lirthei khalhtu leh handyman a neihte chuan Covid -19 Vaccine dose kim la tura ngen leh beisei an ni.

Taxi, taxi ke pahnih leh mipui vah velna atana hman chi lirthei chi hrang hrangte tan tlan hun bik siam a ni bawk a, lirthei eng chi mah curfew hun chhung zan dar 9 aṭanga zing dar 4 inkarah tlan phal loh a ni a, lirthei intlanchhawkin a huam loh tur zingah hian public service (passenger phur lirthei) te a tel a ni.