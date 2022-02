Mizoramin ni khata hri kai hmuhchhuah tam ni ber thleng

Thawhṭanni khan Mizoramah hri kai hmuhchhuah thar mi 2,531 an awm a, hei hi Mizorama ni khata hri kai hmuhchhuah tam ber ni a ni a, hei bakah hian India hmarchhak state 8 zingah hri kai hmuhchhuah tam ber niin, Assam a khûm a ni.

January ni 25, 2021 khan Mizorama ni khata hri kai hmuhchhuah tam ber ni thlengin, khami ni khan ni khat chhungin hri kai 2,222 hmuhchhuah a ni a, Thawhṭanni-a hri kai hmuhchhuah thar hian a khûm a, heti chung hian hemi nia Khawzawk leh Lawngtlai District-a Rapid Antigen Test result telh a ni lova, hei vang hian hemi nia Mizorama hri kai zat hi hei aia tam tur hi a ni.

Thawhṭannia hri kai hmuhchhuah hi sample endik zat, 8137 aṭanga chhutin za zela 31.10 zet a ni a, hri kai zat hi India ram state dangte leh hmarchhak state dangahte a tlem telh telh laiin Mizoram hi a pung chho telh telh thung a ni.

Thawhṭanni-a hri kai hmuhchhuahte hi RAgT aṭangin 1923 niin, ZMC RT-PCR aṭangin 505, Lunglei RT-PCR aṭangin 51, TrueNAT aṭangin 48 leh FIA aṭangin 4 hmuhchhuah an ni a,

Nimin tlai dar 5 thleng khan hri kai enkawl mi 2,318 chu enkawlna hmun atangin an chhuak a, heti hian hri kai dam leh tawh hi mi 1,61,642 an ni a, hri kai mek mi 12,768 an la awm mek a, hri kai tawh zawng zawng hi 1,75,022 an ni a, chuta ṭanga chhut chuan hri kai dam leh tawh zat hi za zela 92336 a ni a, hri avanga nunna chân tawh zawng zawng hi 612 an tling tawh a ni.

Ramchhungah Covid-19 hri kai zat tlahniam zelin darkar 24 kalta chhungin hri kai 1,67,059 hmuhchhuah a ni a, tun dinhmunah hri vei enkawl lai mi 17,43,000 chuang an awm a. Hri vei enkawl dam hi 25476 awm lehin a vaia hri vei enkawl dam hi za zelah 94.60 ah a kai chho leh tawh a. Nikhata sample endik aṭanga hri kai hmuhchhuah pawh zaa 11.69-ah a tla thla leh tawh a ni.

Hetihlai hian vaccine pawh chak taka pek chhun-zawm zel ani a, darkar 24 kalta chhungin dose nuai 61.45 chuang pek a ni a. Rampumah vawiin thlengin dose vaibelchhe 166 leh nuai 68 chuang pek tawh a ni.