Champhai District-a kut hnathawktu hlawhtling leh thisen pe tam berte chawimawina hun hmang

Nimin khan Champhai District chhunga kut hnathawktu hlawhtling mi 10-te leh thisen pe hnem berte chawimawina hun Circuit House Champhaiah District Bawrhsap Maria CT Zuali hova hman a ni a, hemi rual hian MYC leh District Skill Committee bultum ei leh in siam zirchhuakte hnenah hmanrua hlan nghal a ni.

He hun ah hian kuthnathawktu mi hlawhtling mi 10 thlanchhuahte hnenah chawimawina thuziak leh pawisa fai hlan an ni a, Serthlum quintal 250 tharchhuaktu Zamnanga, Selam; Grape quintal 100.24 tharchhuaktu Lianthuama, Ngur; Zikhlum quintal 140 tharchhuaktu Lalnunchhuanga, Samthang; Tomato quintal 177 tharchhuaktu Lamramnghaki, Tuipui; hmarcha quintal 16 tharchhuaktu Vaikhama, Thekte; Vawk 53 vulh mektu C.Lalzawmliana, Farkawn; Vawk 93 vulh mektu C.Vanlalvena, Buang; Buh quintal 102.5 thartu KC Doliana, Vangchhia; Buh quintal 50.5 thartu Lalnghinglova, Tualcheng leh Vaimim quintal 102 tharchhuahtu Endokhama, Vaikhawtlangte hnenah chawimawina hi hlan an ni a, anni bakah hian Champhai District-a thisen pe tam ber PC Lalchuangkima, Bethel Veng, thisen Unit 76 pe tawh hnenah chawimawina thuziak leh pawisa fai hlan a ni bawk.

Heng bakah hian MYC leh District Skill Committee bultum ei leh in siam dan Thingsulthliah aṭanga zirchhuak mi 12-te hnenah ei leh in siamna hmanrua ṭangkai tak takte hlan nghal an ni bawk a ni.

