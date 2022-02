Football thuthang (23.2.2022)

@ Real Madrid chuan Manchester United-in lakluh an tum Paris St-Germain manager Mauricio Pochettino chu lakluh an tum ve dawn. (Mail)

@ Manchester City leh Portugal midfielder Bernardo Silva, 27, chuan Real Madrid lam pan a suangtuah mek. (Calciomercato)

@ Liverpool chuan West Brom aṭanga English forward Jarrod Bowen, 25, lakluh dan tur tihtakzetin an ngaihtuah. (Givemesport)

@ Tun hnaiah a naute chet chhiatpui viau mahse Leicester manager Brendan Rodgers chu club board chuan an la thlawp zel. (Telegraph)

@ Inter Milan chuan Manchester City Brazilian striker Gabriel Jesus, 24, chu an thlithlai mek. (Calciomercato)

@ Chelsea chuan Wolves English defender Max Kilman, 24, chu a ngaihven. (Talksport)

@ Arsenal, Newcastle, Borussia Dortmund leh Inter Milan-te chuan Lille leh Canad forward Jonathan David, 22, lakluh dan an melh mek. (Tuttomercatoweb)

@ Liverpool chu Paris St-Germain aṭanga France striker Kylian Mbappe, 23, lakluh tuma intlansiaknaah an tel tawh lo. (Sport)

@ Tottenham chuan contract thar chungchanga England striker Harry Kane, 28, an dawr ṭan hmain an la nghak hlek dawn. (Athletic)

@ Manchester United leh Spain goalkeeper David de Gea, 31, chuan club tana contract thar ziak turin a inhawng tih a sawi. (Independent)

@ Roy Keane chuan League One club Sunderland-in manager atana an sawmna chu a hnawl a, a chhan chu thla 6 daih chauh contract an zawrh a, hun rei zawk contract ziak a duh thung a ni. (Sun)

@ Barcelona right-back Sergi Roberto contract neih lai chu June thlaah a zo dawn a, mahse Spain international kum 30 mi hi contract thar ziak turin an la sawm lo a ni. (Marca)

Like this: Like Loading...