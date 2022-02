CM hovin Council of Ministers thukhawm

Nimina Chief Minister Zoramthanga hova Council of Ministers ṭhukhawm chuan ngaihtuah tura chhawpchhuah zawng zawng an pawm kim vek.

Council of Ministers ṭhukhawm hian Aizawl Luangmual Berampu tlanga Martarte Thlanmual enkawl hna chu Art & Culture department kuta hlân turin thutlûkna a siam a, Dân siam tur pakhat pawmin regulation leh dan tesep engemawzat pawmpui tura lût chu a pawm bawk.

Dân siam tura duan lut awmchhun, The Mizoram Market (Regulation and Facilitation) Bill, 2022 hi Commerce & Industries department duan a ni a, tun thla ni 22 aṭanga ṭan tur Assembly inkhawmah putluh hman a nih rin a ni. The Mizoram Civil Service Rules, 2021 duan chhin leh The Mizoram Private Security Agencies (Private Security to Cash Transportation Activities) Rules, 2022-te chu pawm a ni a, a hnuhnung zawk hi mimal enkawl Security agency-te’n pawisa fai phurh an vên theihna tur lam hawi a ni.

Hei bakah hian DP& AR aṭanga lut – regulation duan chhin -The Mizoram Finance & Accounts Service (Limited Departmental Examination) Regulations, 2022 te, The Mizoram Finance & Accounts Service (Induction) Regulations, 2022 te leh The Mizoram Finance & Accounts Service (Cadre Training & Departmental Examination) Regulations, 2022 te chu pawm a ni bawk.

Health and Family Welfare aṭanga lut – ‘The Mizo-ram Epidemic Diseases (Covid-19) Regulations, 2022’chu pawm a ni bawk a. Hei bakah hian – The Mizoram Tourism Development Authority under Tourism Deptt. & Grant of Financial Aid to the Society leh Mizoram Fisheries Act siamṭhatna tur rawtna, Amendment of the Mizoram Fisheries Act, 2002chu pawm a ni bawk.