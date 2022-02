Serchhipa sumdawnna himlo laka fimkhur turin Police-ten mipuite chah

Vanlalnghenga, MPS, Addl. Superintendent of Police, Serchhip District chuan Serchhip leh a chhehvel khaw ṭhenkhatah sumdawnna himlo kalpui mek nnia hriat a nih thu leh, hemi laka fimkhur tur leh inhnamhnawih lo tura mipuite hriattirna a tichhuak.

Addl. SP-in hriattirna a tihchhuahah chuan tunlai hian Pearlvine International inti-ten membership fee Rs.2250/- chawia, an sumdawnnaa member ni turin Serchhip leh khaw ṭhenkhatah mi an zawng mek tih hriat a nih thu a tarlang a, Crypto-currency hmanga sum peipunna hlâwk tak anga inchhalin downline member thar tur an zawng ṭhin tih hriat a nih thu a tarlang bawk.

He sumdawnna hi a himlo hle tih tarlangin, Serchhip Police-tena an sumdawn dan kalphung an chhuina aṭangin tunhma chiahpuam an kalpui dan (Ponzi/Pyramid Scheme) nen a inang hle tih a tarlang a, an sumdawnnaah hian thil hralh leh zawrh awm lovin, downline member zawn hmuha point hmuh theihna hlâwk tak niin an sawi a, hetiang sumdawnna, sum lu (capital)-ina hna thawk silo a hlâwkna awm thei chi hi a himlo hle tih a tarlang a, tun hmaa chiahpuam kan tihte nen khan kalphung inang tak a nih hmel a, criminal case-te pawh siam theih a nih avangin mipuite fimkhur hle turin a chah a ni.