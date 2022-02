Ram pawn atanga vawk leh vawksa lakluh khapna thupek hlip

African Swine Fever (ASF) chu Mizoramah thunun tawh a nih avangin ram pawn aṭanga vawk leh vawksa lakluh khapna thupek chu hlih a ni tih Chief Secretary, Dr. Renu Sharma, IAS thupek a tichhuak

ASF vanga rampawn aṭanga vawk leh vawksa lakluh khapna hi August ni 9, 2020-ah tihchhuah a ni a, Animal Husbandry & Veterinary Department-in December, 2021 aṭanga thla hnih chhung hri kai thar report tur an neih tawh loh bawk avangin, thu leh awm hma chu hlih rih a ni tih Chief Secretary chuan Thawhṭanni khan thupek a tichhuak a ni.

Hetihlai hian Mizoram pawn aṭanga vawk leh vawksa la lut turte zawm ngei tur a tarlang thung a, chutah chuan Vawk inthlah-puntir turte chuan National Action Plan hnuaia SOP siam chu zawmin vawk inthlahpun-tirna tur hmun leh a chheh-vel chu an thian thianghlim ngei ngei tur a ni a ti a, Vawk puitling/vawk note lalut turte chuan AH & Vety Department aṭangin phalna an la hmasa ngei ngei tur a ni a ti.

Hei bakah hian Vawk/Vawk note-te hi hri awm lohna State leh ṭhenawm rama mite chauh lakluh phal a ni a, an hrisel ṭha a ni tih tihchianna certificate leh CSF vaccination certificate an la tur a ni a, hengte hi Animal Check gate-ah an phawrh thei ngei ngei tur a ni a ti.