Durtlangah Oxygen Plant hawng

Durtlang Synod Hospital-a Oxygen Generation Plant chu Health Minister Dr. R.Lalthangliana’n nimin khan a hawng.

He Oxygen Plant atana senso zawng zawng hi Google Company in an rawn tum a, Program for Appropriate Technology in Health (PATH), Seattle, USA leh GiveIndia ten an rawn pek a ni.

Health Minister chuan PSA Oxygen Plant 800 LPM chu Mizoramah chuan a lian berte zing a mi a ni a, damlo na zual leh oxygen mamawhtuten dam nan an hman ngei a duhsak thu a sawi a. Corporate Social Responsibly (CSR) kaltlanga sak Mamit District Hospital chu sak zawh thuai beisei a nih thu sawiin, Serchhip District Hospital sak ṭhatna tur cheng vaibelchhe 21 leh Kolasib District Hospital sakna tur cheng vaibelchhe 22 hmuh a nih tawh thu leh reilote ah hna tan theih inbeisei a nih thu a sawi bawk.

Health Minister hian Synod Hospital-a hman tur Oxygen Concentrator pahnih a hlan nghal a ni.

