Lalu Prasad hremna tur puang

Bihar Chief Minister hlui, Lalu Prasad Yadav chu ran chaw leina thubuai panganaa thiam loh chantir a nihnaah kum 5 chhung lung in tâng tur leh cheng nuai 60 chawi tura tih a ni.

Tun ṭuma Rashtriya Janata Dal (RJD) hotupa, Lalu Prasad Yadav thiam loh chantirna hi kum 1990 chhoa Bihar Chief Minister a nih lai khan Doranda Treasury aṭanga dan lova cheng vbc. 139.5 lak chhuahna a ni a, amah bakah, he thubuaia thiam loh chang mi 38-te hremna pek dan tur hi Special CBI Court chuan internet kal tlangin a puang a, hemi hma hian, ran chaw leina thubuai dang 4-ah pawh Lalu Prasad-a hi thiam loh chantir a ni tawh a ni.

