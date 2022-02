Football thuthang (17.2.2022)

@ Manchester United leh Portugal forward Cristiano Ronaldo, 37, chu Paris St-Germain, Bayern Munich leh Roma-te chuan an ngaihven. (Sun)

@ Manchester City chuan £5.5m leh add-ons hmangin Atletico Mineiro winger Savio chu an rim a. Brazil youth international kum 17 mi hi Arsenal pawhin an thlithlai ve mek bawk. (Guardian)

@ Aston Villa chuan midfielder leina atan £50m hman an rilruk a, Leicester City Nigerian midfielder Wilfred Ndidi, 25, leh Brighton leh Mali midfielder Yves Bissouma, 25-te chu lakluh an tum berte an ni. (Star)

@ West Ham chuan English forward Jarrod Bowen, 25, beiseitu Liverpool vai kianna atan kumin nipui hian contract thar zawrh an tum. (Evening Standard)

@ Bayern Munich leh Borussia Dortmund-te chu Chelsea leh Albania forward Armando Broja, 20, duhtu zingah an tel ve leh a, Broja hi Southampton-ah loan-in a khel mek a ni. (Sun)

@ Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal leh Newcastle-te chuan Leeds-a Kalvin Phillips contract dinhmun an thlithlai reng a. England midfielder kum 26 mi contract neih lai hi kum 2024-ah a tawp dawn a ni. (90min)

@ Paris St-Germain-in Brazil centre-back Marquinhos, 27, an hralh dawn lo tih an sawi hnuah Chelsea chu Sevilla aṭanga France defender Jules Kounde, 23, lak tumin an insawrbing dawn. (Fabrizio Romano)

@ Liverpool chuan England midfielder hlui James Milner, 36, chu kum khat contract pawtsei turin an dawr mek. (Fabrizio Romano)

@ Liverpool captain hlui Steven Gerrard pawhin veteran Milner hi kumin nipuia Anfield-a a contract a tawp hunah free transfer-a Aston Villa lama lakluh dan a ngaihtuah ve bawk a ni. (Birmingham Live)

@ Pep Guardiola chuan Brazil midfielder Fernandinho, 36, chu season tharah coaching staff-a tel tura sawm a tum. (Sun)

