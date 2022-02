Mizoram BJP President-in Hriangtlang khua a tlawh

BJP Mizoram Pradesh President Vanlalhmuaka chuan nimin khan Hriangtlang khua tlawhin Buhfai, Dal, Alu leh Face Mask te VC hnenah pe in, Hriangtlang VCP Lalramsanga’n thilpek hi a dawng a ni.

Hriangtlang khawtlang hruaitute leh Hriangtlang khua BJP Unit hruaitute nen inkhawm tawi neiin, Lalramsanga, VCP chuan BJP Mizoram President Vanlalhmuaka’n an mamawh hrang hrang ṭanpuina a pe chu an lawm hle tih sawiin, khawtlang hruaitute hian Hriangtlang khuain harsatna an tawh leh an mamawh hrang hrangte BJP President hnenah hian an thlen a, PMGSY kawng laih vanga ṭhal lai pawha kawng chhe lutuk te, Zirna in chungchang te, Health Sub-Centre Building chhe tawh lutuk te leh Central Scheme hrang hrangte bakah an khaw mamawh hrang hrang te an lo thlen a ni.

Vanlalhmuaka chuan Hriangtlang khua chu BJP VC Member an neihna khua a nih avangin an ngai pawimawh em em tih sawiin, Covid hrileng karah pawh hun hmasa berah an tlawh tih a sawi a, Covid hripui vangin harsatna tam tak Mizoramin a tawk mek a, sawrkar hian mipui mamawh Central Scheme hrang hrangte pawh khaw tam takah nasa takin an pawngsual a, Prime Minister Housing For All-te pawh a nihna tur ang ni lovin an kalpui tlat a ni, a ti a, chuvangin Hriangtlang khua mamawh hrang hrangte chu Mizoram sawrkarah leh Central lamah pawh a theih ang anga lo thlenin, a theih ang anga an puih dawn thu a sawi a ni.

