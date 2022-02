National Kala Utsav-a lawmman pakhatna dawngtu hnenah Education Minister-in trophy hlân

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan a office chamber-ah hnam ziarang hmanga intihsiakna National Kala Utsav, 2021-a lawmman pakhatna dawngtu, Lalruatfeli, Kids Care School Ramhlun Southa pawl 9 zirlai chu lawmman trophy a hlan.

India ram state hrang hrangte intihsiakna National Kala Utsav 2021 hi January ni 1 – 12 chhung neih a ni a, Visual Arts 3D painting-ah Mizoram aiawha chhuak Lalruatfeli chuan lawmman pakhatna hi a dawng a, hripui leng avangin National Kala Utsav hi internet kaltlanga neih a ni a. Lawmman hi Union Minister of Education aiawhin Lalchhandama Ralte hian a hlan a ni.

Minister chuan he lawmman hlanna hunah thusawiin ram pum huap intihsiakah Mizoramin history thar kan siam a, National Kala Utsav-ah hian kum dangah lawmman pahnihna leh pathumna te chu kan lo dawng tawh a, pakhatna kan la dawng ngai lova, kuminah Lalruatfeli’n Mizo hnam tihmingṭha tura Visual Arts 3-Dimentional-ah lawmman a dawng hi sawrkarin kan lawmpui hle a ni a ti.

Hripui leng avangin National level-a intihsiak hi hmun khatah neih theih a ni lova, online a neih a ni a, Lalruat-feli pawh hian online-in a thilsiam chu a lantir a, Delhi atanga endiktute pawhin online bawkin zawhna an duh ang ang an rawn zawt bawk a ni.

Kala Utsav hi Ministry of Education-in India rama hnam zia rang chi hrang hrang tun hma atanga tun thlenga la chin chhoh zel zirlai talent nei tha tak tak ten an pholanna leh intihsiakna atana a buatsaih a ni a. Kum 2015 atang khan India ram state hrang hranga Secondary School leh Higher Secondary School zirlaite chu he Kala Utsav-ah hian an intihsiak thin a. National level-ah NCERT-in he Kala Utsav hi an buapui a, Samagra Shiksha chuan state tinah he intihsiak hi an buatsaih thung a ni. State hrang hrangten mahni state chhungah theuh Kala Utsav hi an buatsaih a. State Level Kala Utsav-a State tina a ti tha te chu National Kala Utsav-ah an intihsiak leh ta thin a ni.

Like this: Like Loading...