MJA thilpek hlân

AMC Ward No.X councillor Chuauzikpuii chuan MJA kum 50 tlin, Golden Jubi-lee lawmpuina atan Aizawl Press Club tan inbukna (digital weight scale) leh face-mask ṭhahnem tak a hlan.

Nimina Aizawl Press Club-a thilpek inhlannaah Chuauzikpuii chuan media-a bul ṭan a nih avangin a rilruah a la lian hle a, journalist-te chevel a la ngaihven reng a, MJA-in kum 50 a tlin lawmpuina atan thilpek, MJA member-te tana ṭangkai tur nia a hriat a hlan tih a sawi a ni.

MJA aiawha thilpek dawngtu MJA president Zonunsanga Khiangte chuan Chuauzikpuii chu media chhungkua aṭanga tuna a dinhmuna lut chho a nih avangin an lo lawmpui ve hle thu te, media mi anga an la ngaih reng thu leh, journalist-te duhsak a, a la hrereng chu an lawm hle tih a sawi a ni.

MJA hian kumin, 2022 hian kum 50 a tling a. Golden Jubilee lawmna hi kal chho reng tawhin, kumin January 7 khan Gen. Hqrs, Aizawl leh District MJA tin ten anmahni hmun ṭheuhah Jubilee Meidet-in a lawmna an lo khuh hawng tawh a, mahni district ṭheuhah a lawmna hi kalpui mek zel niin, a lawmna pui ber chu, MJA din ṭan ni – March 23 hian Aizawlah neih tum a ni.

