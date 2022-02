Health Minister-in RIPANS tihchangtlun hna thawh enfiah

Nimin tlai khan Health Minister Dr R.Lalthangliana chuan Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Zemabawk tlawhin sawrkar laipui aṭanga RIPANS tihchangtlunna tur project hmuh hmanga hnathawh kalpui mek a hmunah a enfiah.

RIPANS tihchmasawnna leh tihchangtlunna atan hian sawrkar laipui chuan cheng vaibelchhe 480.12 a ruahman a, heta ṭanga cheng vaibelchhe 217 hi building hrang hrang sakna tur niin, a bak zawng hi PG Course 7 hawn thar belhna tur leh thawktu mi thar 154 lâkna senso leh hlawh tur a ni a, heng thawktu thar lâk pawh hi sawrkar laipuiin a phalsak vek tawh a ni.

RIPANS a building sak mekte hi Academic Block-IV chhawng 5 a sang, Auditorium mi 1000 len theihna, Guest House pakhat – bedroom 8 leh suite 2 awmna, PG zirlaite awmna tur General Hostel room 168 awmna, khum 100 awmna Hospital tunlai khawl changkang ber ber hmanga thuam tur, Resident Doctor-te chênna tur quarters 22, Staff/Nurse quarters 18 an ni a, hna hi kum 2021 March ni 1 aṭanga thawh ṭan niin, ruahman ang chuan thla 24 chhunga zawh tur a ni a, amaherawhchu hripui leng vanga harsatna hrang hrang tawh a nih vangin a hun takah hi chuan an zo fel hman dawn lo niin contractor te hian an sawi a ni.

