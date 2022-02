Seri. Deptt. leh Lenbuang-ten MoU ziak

Nimin khan Sericulture Department leh Lenbuang Handloom & Handicrafts neitu K.Lalmuanpuii-te chuan thawhdunna thuthlung (Memorandum of Understanding (MoU)) an ziak.

MoU hnuaiah hian Sericulture Department=in Lenbuang hnuaia puan tahtute hnenah a thlâwnin Silk la an pe ang a, an tah zawh hnuah Sericulture Department hian, silk la an pek man lo paih (cut) sakin, a lei lêtsak leh dawn a, Silk tahtu turte chu K.Lal-muanpuii hian lo zawngin Sericulture Department hnenah hian silk tahte chu a hlan chhawng zel dawn a ni.

