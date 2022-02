IAS Book Corner hawng

Mizoram Youth Commission(MYC) chuan Chief Minister leh Dy.Chief Minister hova lo rel tawh angin State Central Library, MINECO Khatla-a IAS Book Corner a siam chu nimin chhun khan Dr.Vanlaltanpuia MLA, Chairman, Mizoram Youth Commission chuan a hawng.

Hawnna thu sawiin Vanlaltanpuia chuan Mizo ṭhalai te chu he IAS Book Corner hi hmang tangkai turin a sawm a ni.

IAS Book Corner atan hian MYC chuan cheng nuai 10 State Central Library hnenah a pe a, lehkhabu eng emaw zat lei tawh niin a ṭul anga lei belh zel tum a ni.

Hawnna inkhawm hi Donny Lalruatsanga, Secretary MYC in a kaihruai a, Zirsangzuali, State Librarian-in lehkhbu lei dan leh IAS Book Corner buatsaih dan tlangpui report a pe a, H.Lalnunzuala, Under Secretary, MYC chuan lawmthu sawiin hun hnung a khar a ni.

