Lungalhthei dap hna thawh mumal loh sawi chhuak

February ni 22 & 23-a Parliamentary Standing Committee on Coal, Steel and Mines New Delhi-a meeting neihah member, C Lalrosanga, MP (LS) chuan hmarchhak biala lungalhthei dap hnathawh a mumal lo chu lawmawm lo a tih thu a sawi chhuak a. Tlangram chhengchhia leh ram ngawte kaltlanga relkawng leh motor kawngpuite pawh siam mek a nih theih laia harsatna hrang hrang avanga hetiang hna thawh a harsa anga sawi hi a awihawm lo a ni, a ti a. Mizoram tiamin hmarchhak biala he hna thawhna atana tun kum 3 kalta chhunga sum ruahman leh senso a tlem tual tual chu lungawithlak loh a tih thu sawiin, C.Lal-rosanga chuan theihtawpa ṭan la thar turin Coal Ministry hotute chu a ngen a ni.

He ṭhutkhawm hi an Chairman Rakesh Singh-a’n a kaihruai a. India lungalhthei laih chhuah zat chu zaa 10% a pungin nakumah chuan ton makta-duai 885 zet tling thei tur leh, kum 2030 ah chuan ramin a mamawh aia tam ton mak-taduai 1511 lai a tlin rin a nih thu Committee ah hian tarlan a ni a. Electric siam nana ramdang aṭanga lungalhthei lakluh a ngai lo thuai dawn a ni tih tarlan a ni bawk.

