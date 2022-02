MP (RS)-in Tuivai Lei dawh thar tur tlawh

Rajya Sabha MP K. Vanlalvena chuan Mizoram leh Manipur inkalpawhna National Highway 150, Tipaimukh Road-a Tuivai Lei dawh thar tura ruahmanna awm mek chu chak zawka hna ṭan a nih theih nan nimin khan a hmunah a tlawh a, Tuivai Lei dawhkai a nih hunah chuan Manipur nen fur leh ṭhalah awlsam takin kan inkalpawh thei tawh dawn a, a nghahhlelhawm hle a ni, a ti

K.Vanlalvena chuan Mizoram leh Manipur inkalpawhna Tuivai Lei dawh thar tur ruahmanna kalpui a nih dan sawiin, “He Lei Motor zawh theih ‘Thir Lei (Bailey Bridge)’ a dawh tur hian kum 2019 March ni 3 khan cheng Vbc 8.16 sanction a lo ni tawh a, Lei dawh tur hian tender koh ṭhin niin chhangtu an awm ngai lo a, Tender vawi thum koh a nih hnuah Guwahati-a mi Sastrik Contruction Pvt Ltd. ten 26% zeta sangin an chhang a, he hna thawk tura tih an ni ta lo a ni. Tunah hian Estimate dang siamin tha thara hmalak leh a ni a, Lei chak leh khauh zawng ruahmanna awmsa 30R chu a let 70R-ah ruahmanna tharah hian tihsan a ni a, Tuivai Lei dawh tharthawh lehna atan hian cheng Vbc. 11 vel DPR siam niin, Ministry of Road Transport & Highway, North East bialtu R.O nen pawh kan sawi dun tawh a, Estimate thar pawh Ministry of Road Transport & Highway-ah thehluh fel tawh a ni, a ti.

Like this: Like Loading...