Ramchhung hmun dang rualin Science Week Festival hmang tan

Nimin khan ramchhung hmun dangte rualin Innovation Facility Centre Auditorium, MINECO, Aizawl-ah ‘Vigyan Sarvatra Pujyate’ (Science Week Festival) hman ṭan a ni.

Science Week Festival hawnna hun Samuel Lalmalsawma, Senior Scientific Officer, MISTIC kaihhruaiah hian Professor R.Lalthantluanga, Former Vice-Chancellor, Mizoram University chuan ‘From the Annals of History of Science’ tih thupui hmangin Mizoram-a Science ṭhan chhoh dan leh sulsutute chanchin a sawi a ni.

He Festival-ah hian Zopa tualchher kut themthiamna neiten an kutchhuak hmuhnawm tak takte an phochhuak a, Mizoram Remote Sensing Application Center (MIRSAC) ten Space technology leh an khawl neihte an phochhuah bakah, Govt. Mizo High School leh Atal Tinkering Lab, Aizawl-te an inphochhuak bawk a, he Festival chhung hian Science & Technology lama mithiam sawm bikten thu ngaihnawm tak tak sawina hun an neidawn a ni.

He hun hi sawrkar laipui hnuaia peng hrang hrang – Ministry of Culture, Vigyan Prasar, Department of Science & Technology leh sorkar laipuia Principal Scientific Adviser-te ṭang-kawpin an huaihawt niin, India ram zalenna champha kum 75-na hriatrengna puala hun hman mek, ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’ hnuaia peng pakhat a ni.

