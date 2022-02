Speaker chhui tura ngenna thehlût

ZPM party chuan nimin khan Assembly Speaker Lalrinliana Sailo chu PMGSY kawng laihnaah dan kalhin a inhnamhnawih ngei nia an hriat avanga chhui chiang tura ngenna Lok Ayukta-ah an thehluh

ZPM chuan Lalrinliana Sailo chu tunhnaia Ngaizawl NGO Coordination Committee leh VC thuchhuah te, Ngaizawl khawtlang hruaitute leh Colleen Lalsangpuii leh a Manager-te inkawmhona audio voice record aṭangin PMGSY kawng siam hnaah dan kalhin a inhnamhnawih ngei nia hriain ZPM Party chuan Lalrinliana Sailo chhui chiang tura ngenna nimin khan Lok Ayukta-ah an thehlut a, Mizoram Assembly Speaker Lalrinliana Sailo chu heng thil diklo atang hian a fihlim a ni tih fiah a nih hma chuan Assembly House zahawm tak kaihruai lo turin an duh tih sawiin, an MLA te dinna an thlawp tih an sawi bawk.

