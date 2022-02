MZU tanlaknate central sawrkarin a hre chiang em em a ni:Larsap

Mizoram Larsap Hari Babu Kambhampati chuan zirna kalphung thar – National Education Policy (NEP) 2020 a taka kalpuinaah pawh Mizoram University (MZU) chu hmahruaitu zingah an tel a, an ṭanlaknate chucentral sawrkar chuan an rawn hrechiang em em a ni a ti.

Nimin khan Mizoram University Campus, Tanhril-ah EWS Scheme hnuaia cheng vaibelchhe 60.31-a thawh tur project 6 bul ṭanna lungphum a phumnaah Larsap chuan he thu hi a sawi a, zirlaite tana zirna ṭha tak pe tura MZU-in theihtawp chhuahna leh a ṭanlaknate central sawrkarin a hriatpui a, hmasawnna ruhrel lian tak tak sakna tur sum a rawn ruahman chu a lawmawm takzet a ni a ti a, tunah hian MZU chu University naupangte nimah-sela, India ramah pawh University ṭha pawl tak a ni tawh a, he hlawhtlinna ropui tak hi Mizoram tan chuan inchhuanna tham a ni a, tun dinhmun MZU-in a thlen theihna kawngah hian thawktute inpekna leh zirlaite hlawhtlinna a langsar hle a ni a ti.

Tun dinhmuna pawi-mawh ta ber chu Skill Development a ni tih sawiin, hemi huangah hian MZU chu tun aia nasa zawka ṭan la turin a chah a, National Education Policy (NEP) 2020-in a tum langsâr tak chu ‘hna zawng’ aia ‘midangte hnathawh tur leh eizawnna siam thei’ mithiam tam zawk chherchhuah a, India ram chu khawvel thluakbûra siam a ni a ti a. He policy hnuaiah hian India chuan khawvel pum huapa mi ṭangkai leh lehkhathiam chhawrtlâk tam tak chherchhuah a tum rualin ei leh bar kawnga ram intodelh a siam pawh a tum tel tih a sawi a, helai tak hi he zirna kalphung tharin a tum ber leh a laimu a ni tih hre reng tur leh hemi lam hawia zirna kalpui zel turin MZU mithiamte chu a fuih a ni. MZU-in hma a sawn zelna atana pawimawh, hmasawnna ruhrel lian tak tak din a ni tur chu phurawm a tih thu a sawi a, MZU tana thil pawimawh ber erawh zirlaite thiamna sang ber pe tura zirtirtute intahhriam zel leh National Education Policy (NEP) 2020 inkaihhruaina anga chher tum a ni tih a sawi bawk a ni.

He project hnathawhna sum hi MZU chuan Ministry of Education hnuaia University Grant Commission aṭangin a hmu a, Engineering Projects (India) Limited (EPIL) chu he project thawk tura thlan an ni a, anni hian MZU, Tanhrilah building 4 leh Pachhunga University College Campus-ah building 2 an sa dawn a ni.

National Institutional Ranking Framework tehna ang chuan Mizoram University chu kum 2020 chhung khan India rama University ṭha zual zinga 67-na a ni a, Times Higher Education Impact Rankings 2021-in khawvela university ṭha zual 1115 a thlan chhuah zinga 601 leh 800-na inkarah Mizoram University chu a lang pha a, kum 2019 khan NAAC chuan Mizoram University chu ‘A’ Grade a lo pe tawh bawk a ni.

Finance Officer Report-in a tarlan dan chuan EWS scheme hnuaiah hian MZU campus-ah Boys Hostel pakhat, seat 100 awm theihna (cheng vbc.10.7), Girls Hostels 2 – seat 100 ve ve awm theihna (cheng vbc. 21.28) leh Academic Building 1 (cheng vbc.15) sak a ni dawn a, PUC campus-ah seat 50 awm theihna Boys Hostel 1 (cheng vbc. 5.85) leh Academic Building 1 (cheng vbc. 7.46) te sak a ni dawn a ni a, Contractor te chu thla 18 chhunga an hna thawk zo tura tih an ni a, MZU leh contractor te inremnaah hian project khawih chhungin project estimate chu ennawn theih a ni dawn lo bawk a ni.

