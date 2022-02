POL khuahkhirhna thupek tichhuak

Nimin khan Ramdinliani, Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs chuan POL khuah-khirhna chungchangah thupek a tichhuak.

Mizoram IOCL Transporters Forum-ten POL phurh man chungchanga an lungawiloh avanga ni 23.02.2022 – 25.02.2022 chhunga an lungawilohna lantir nana indent, challan siam leh load lak an tum loh avangin ramchhungah harsatna tawh theih a nih thu nimina thupekah chuan a tarlang a, POL rawn thlen tlem avanga sawrkar leh mipuite’n harsatna lian zawk an tawh loh nan petrol leh diesel mamawhtuten rual-khai zawka an chan theih nan POL chungchanga khuahkhirhna chu siam a ni tih tarlangin, Two-wheeler-ah vawi khat thunah litre 5 zel, LMV-ah litre 10, MMV-ah litre 20, HMV-ah litres 40 bakah, Buhfai/essential commodities phur truck te chu an challan milin an kal lam leh haw lam daih pek tur a ni a ti a, Petrol pump-ten MS stock hi 5000 ltrs leh HSD stock hi 7000 ltrs-a a tlakhniam chuan FCS&CA hriatpuina leh phalna lovin pêk chhuah tawh loh tur a nih thu leh he khuahkhirhna hi tukin (23.2.2022) dar 6:00 aṭanga thu leh awm hma chu hman tur a nih thu a tarlang bawk.

