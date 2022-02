2020–21 chhunga Mizoram Lokayukta hnathawh report Larsap hnenah an thehlût

Eirukna chhui thei tura din, Mizoram Lokayukta-in kum khat (1.4.2020 – 31.3.2021) chhunga an hna-thawhna report chu nimin khan Lokayukta chairperson C.Lalsawta chuan Mizoram Larsap Hari Babu Kam-bhampati hnenah a hlân.

Lokayukta Act, 2014 chhunga section 47-in a phut angin nimin chawhma khan C.Lalsawta chuan Mizoram Larsap hnenah hian Second Annual Report of the Mizoram Lokayukta hi a hlan a, he Annual Report hian 1st April 2020 leh 31st March, 2021 inkar a huam a, hun remchang hmasa berah Second Annual Report of the Mizoram Lokayukta hi Mizoram Legislative Assembly-ah pharh a ni dawn a ni.

C.Lalsawta chuan report a hlan rual hian Mizo-ram Lokayukta dinhmun leh hmalakna tlangpui sawiin, tunah hian Mizoram Lokayukta-a hnathawktu tlêm te chiah an la awm thu leh thawktu lâk belh thuai mamawh a nih thute a sawi a, chak zawka hnathawk thei turin Enquiry/ Investigation Wing leh Prosecution Wing-te din thuai a ṭul tih a sawi bawk a ni.

Mizoram Lokayukta chinfel turin ni 15.2.2022 thleng khan case 39 ziahluh a ni tawh a, heng zinga case 3 chu Preliminary Enquiry (PE) neih hmaa chinfel a ni a, Case 36 ziahluh takah case 20 atan PE thehluh a ni tawh a, Case 16 atan PE thehluh a la ni lo a ni. Tunah hian case 11 chinfel a ni tawh a, case 10 atan Preliminary Hearing (PH) kohna pêk chhuah a ni tawh a, PH neih zawh hnuah case 2 chu hnawl a ni a, case 7 chu chiang zawka chhui tura tih a ni.

