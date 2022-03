Serchhip District-ah Hri kai boral pakhat awm belh leh

Inrinni khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 86 hmuhchhuah belh an ni a, hei nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 11,664 an tling tawh a, hetihlai hian Inrinni khan Serchhip District-ah hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 257 chhuahtir an ni a, heti hian District-a hri kai hmuh chhuah zinga enkawl dam tawh zat chu mi 10,735 niin, enkawl dam hi hri kai tawh aṭangin 92.04% a ni a, hri vei enkawl lai mi 901 an la awm a, hetihlai hian Inrinni zan dar 11:25 khan R. Lalrinmawia (Marinmawia), P&E Veng, Serchhip chu ZMC-ah Covid-19 vengin a boral a, nimin kha vui liam a ni a, hei nen hian Serchhip District-a hri kai boral hi mi 29 an awm ta a ni.

