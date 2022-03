2021-ah Kangmei chhuak nasa ber; February – April-ah kangmei chhuak a tam

Nikum 2021 kha tunhnai kum 10 (2012-2021) chhunga Mizoram a kangmei chhuah nasat ber kum a ni a. In kang za-a 67.10 leh ram kang za-a 93.46 chu February – April thla chhunga thleng a ni.

Fire & Emergency department chhinchhiah danin, nikum 2021 (January – December) chhung khan Mizoramah In kang (House fire) 76 awmin, ram kang (Forest fire) 199 a awm a, Rs.27,74,83,507 hu bungraw kang chhia (value of property damage) a awm a ni.

Kangmei chhuak vanga inhliam mi 3 awmin, Fire service attend lohnaah ni 25.2.2021 tlai dar 3:30 khan Zamawia (87) Kepran khua chu YMA park bula kangmei chhuakah a kang ṭhelhnaah a boral.

February – April chu kangmei chhuah tam hunlai niin, heng thla 3 chhung hian In kang 51 awmin, hei hi nikum chhung a In kang awm zat 76 aṭangin za a 67.10 a tling a, February – April chhung veka ram kang 186 thleng pawh nikum chhunga ram kang chhuak 199 aṭangin za a 93.46 a tling bawk.

Nikum chhung khan January-ah Rs.63,800 hu bungraw kang chhia awmin, February-ah Rs.91,44,300 hu bungraw kang chhia a awm. March chu kangmei chhuah nasat ber thla niin, In kang 22 leh ram kang 106 thleng-in, hemi thla a bung-raw kang chhia hlut zawng chu Rs.16,94,12,500 a tling a, April-ah Rs.1,71,32,250, May-ah Rs.15,11,000, June-ah Rs.2,74,94,807, July-ah Rs.13,12,500, August-ah Rs.12,00,000, September-ah Rs.30,68,350, October-ah Rs.23,000, November-ah Rs.82,00,000, December-ah Rs.3,89,21,000 hu bungraw kangchhia a awm a ni.

Like this: Like Loading...