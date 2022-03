3rd Technical Support Group Virtual Meeting nei

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) hnuaia Green-Ag: Green Landscape Implementation Unit (GLIU), hmalaknate leh hmachhawp hrang hrang ngaihtuahho turin niimn khan 3rd Technical Support Group (TSG) Virtual Meeting chu Lunglei DC Conference Hall-ah neih a ni a, he Project hi Lunglei District leh Mamit District-ah te kalpui mek niin nimina virtual meeting-ah hian heng District pahnih aiawh official-te bakah Green-Ag National Project Management Unit (NPMU) hotute New Delhi aṭangin an tel a ni.

Meeting kaihruaitu Lunglei DC Kulothungan A chuan Green Landscape Implementation Unit (GLIU) chu hmasawnna huap zau leh daih rei tak kan neih theihna tura duan a nih thu sawiin, he project kaltlang hian Line Departments hmalaknate chu ramngaw leh nungchate humhalh chunga kalpui a nih tur thu a sawi.

Member Secretary C.Malsawm-kima, SAO Lunglei chuan report pe in Green-Ag hnuaia hmalakna turah Mizo buhban, hmarchate, chhawh-chhi, vaimim leh vawk vulh te thlanchhuah niin heng thlai chin leh ran vulh te hi zir chiana, kuthnathawktute mamawh hrang hrang ngaihtuahpui bakah State pawn thlenga mumal zawka hralh chhuah dan ruahmanna siam a nih tur thu a sawi a, Village Implementation Committee (VIC) –te pawh din fel an nih tawh thu a report bawk.

Meeting-ah hian Annual Work Plan leh Budget (AWPB) 2022-2023 chu pawm niin, Mamit leh Lunglei District chhunga hmalak hmasakna tur (High Priority Areas) pawmpui tura chhawpchhuah pawh pawm a ni a. Kumin 1st Quarter April atanga June 2022 chhunga hmalakna tur hrang hrang Action Plan siam pawh pawm a ni. He project hnuaia hmalakna hian Mamit District chhung khaw 13 leh Lunglei District khaw 4 te a tuam ang.

Green-Ag Project hi a Funding Agency chu Global Environment Facility (GEF) niin a Implementing Agency chu United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) a ni a. Sawrkar laipuiah Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare leh Ministry of Environment, Forests & Climate Change te hnuaiahniin Mizoram Sawrkar hnuaia State Nodal Agency chu Department of Agriculture (Crop Husbandry) a ni.

He project hi kum 6 (01 April 2019 to 31 March, 2026) chhung atana ruahman niin Project kalpui tur hian State thlanchhuah panga te – Madhya Pradesh, Mizoram, Odisha, Rajasthan leh Uttarakhand Budget intawm chu USD 33,558,716 a chhut a ni. GLIU project kalpui a nih chhung hian a huam chhunga khaw hrang hrang a loneitute hmasawnna tur kawng chi hrang hrang bakah ramngaw leh nungcha humhalh te, project a zawh hnu pawh a eizawnna ngelnghet neihna tur lam hawi a hmalak a ni dawn a ni.

