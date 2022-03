MLA 5 kan neih saten an bial vil se, chubak chu midang tan bial vil bik neih a rem lo:Lalsawta

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) president Lalsawta chuan “Kum 2023 Mizoram Assembly inthlan kan hmachhawn turah hian tuna MLA panga kan neih saten an bial vil se, chubak chu midang tan bial vil bik neih a rem lo,” a ti.

He thu hi nimina Lal Thanhawla Auditorium-ah Trainers’ Training Programme (Ṭhat loh theih lohna bawm lehkhabu zirchianna) hun an hmannaah Lalsawta chuan sawiin, “Congress Party hi Committee kaltlanga inkaihruai ṭhin kan ni a. Committee-in hun reiloteah bial vil tur leh ding tur pawh a siam fel mai ang. Chuvangin, mahni mimala bial vil hian sum hmanga campaign a hring ṭhîn a, chu chuan MLA-te a hnuah mipui chanai mahni mimal sum siamna a hring ṭhin. Hetiang a thlen lohna tura mipuiin an pawm, mipui tana thawk tur mi rintlak pêk hi Congress Party chuan a tum a ni. MLA ding sate bial vil bak Bial 35 hi chu Party mipuiin hneh takin kan vil mai dawn a ni,” a ti.

Lal Thanzara, Vice President, MPCC kaihhruaiah hian ‘Ṭhat loh theih lohna bawm’ lehkhabu ziaktu Lalsawta chuan, “MPCC chuan AICC Constitution ring lovin, Constitution hran a nei a, Central Congress nen tihdan phung leh kalhmang tam tak a danglam a ni. Chuvangin, Central Politics leh Mizoram Politics hi a hrang hlak a, Central lamah Congress Party che chhe deuh mah se, Mizoramah erawh nghawng a nei dawn lo. Central lama kan party chet chhiatna hi Mizorama Congress Party hruaitute chuan chonaah kan ngai a, kan phur tulh tulh a ni,” a ti.

Lalsawta chuan, “Sawrkar ṭha mamawh em em Mizoram mipui, mi retheite leh ṭhalaite dinhmun siam leh khai chhuah hi kan kutah a awm a. Mizoram mipui mamawh chu sum ni lovin sawrkar ṭha leh rintlak a ni. Sawrkar ṭha pe tur hian Congress party hi mawhphurtu kan ni. Ṭhat loh theih lohna bawm hi sual theih lohna bawm a ni lo; ṭhat loh theih lohna bawm chu system dik hi a ni. Leng khuaah chuan ṭhat loh theih lohna bawm an hung a, lungrual loh theihna laka an him theih nan ‘Kohhran pahnih hi awm se,’ tiin khawtlangin an rel mai a, an tui tlan enkawl chungchangah pawh fel takin ṭhat loh theih lohna bawm hmangin ṭangkai takin an enkawl thei. An sytem a dik vang a ni,” a ti bawk.

Ṭhat loh theih lohna bawm chhuahtu (Publisher) Hachhek bialtu MLA Lalrindika Ralte pawhin Ṭhat loh theih lohna bawm lehkhabu chungchang buatsaih a nih dan a sawi a, a ziaktu Lalsawta ngaihtuahna chu Pathian aṭanga chhuak nia a hriat thu sawiin, midangte tana malsawmna a nih ngei a beisei thu a sawi a, “Ram rorelna leh thuneihna hi tu in emaw an hlawk bik lawihna tur a ni lo. Congress party hi tute emaw tan bika thawk mai mai tur kan ni lo, kan ram leh hnam tana thawk tur kan ni,” a ti bawk.

Dr. Lallianchhunga, Spokesperson & Chairman Media Deptt. MPCC in ‘Ṭhat loh theih lohna bawm’ sawi hawnna hun hi a hmang a ni.

