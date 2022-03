District Bawrhsap hoin Serchhipah World Consumer Rights Day 2022 hmang

Nimin khan Serchhip DC Conference Hall ah World Consumer Rights Day, 2022 lawmna buatsaih a ni a, he hunah hian Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS, chu khuallian niin, mithiamten Consumer dikna chanvo chungchang an sawite ngaihthlak a ni.

Lalmuansanga Ralte, MCS, Addl DC kaihhruaia he hun hmannaah hian khuallian, Nazuk Kumar chuan mitinte chu engemaw kawng tala leitu (Consumer) kan nih vek avangin thil leitute dikna chanvo hriatna leh dan kenkawhna ṭha kan mamawh vek a, chutiang inhrilhhriatna hun ṭha buatsaih a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, kum 1962 vel aṭangin khawvelin mumal takin consumer-te dikna chanvo duan leh kenkawh kawngah hma a la ṭan a, India pawhin consumerte dikna chanvo humhimna dan ṭha tak tak leh, a kengkawhtu te, consumer lungawi lote tlanluhna tur rorelna peng hrang hrangte pawh kan nei a, hengte hi a ṭul ang zela hmang ṭangkai ṭhin turin mipuite a sawm a ni.

Nazuk Kumar chuan kumina World Consumer Right Day thupui chu “Fair Digital Finance” a ni a, tunlai khawvelah mihringten internet kaltlanga sum leh pai inhlanna kan hman nasat tawh avang leh a hmangtute pawh kan pun chhoh zel avangin him taka heng sum leh pai inhlannate kan kalpui theih nana kan tihtur te, kan invênna turte kan hriat ṭhat a ṭul hle tih a sawi a, internet hmanga sum inhlanna chu a awlsamna avanga ṭangkai taka kan hman theih laiin, tihsual palh vanga chân thei kan ni ve bawk a ni tih hriaa fimkhur taka hman a ṭul tih a sawi bawk.

He hunah hian C.Lalzemawii, Asst. Manager, SBI, Serchhip Branch chuan Fair Digital Payment chungchang sawifiahna leh invên ṭulnate a sawi a, C.Lalremthanga, Officer-in-Charge, Serchhip Police Station chuan Ponzi Scheme (Chiahpuam) chungchang sawifiahna leh a invênna te sawiin, H.Zonuntluanga, Chairman, Serchhip District Consumer Association chuan Consumer-te dikna chanvo tih thupui hmangin zirtirna a pe bawk a, he ni pual hian District Consumer Protection Council chuan DIPRO nena ṭangkawpin Consumer-te hriattur pawimawh sawifiahna video tawi an siam bawk a ni.

Nimina World Consumer Rights Day hmanna inkhawm hi C.Laltleipuii, MCS, SDO (Sadar)-in lawmthu sawiin a khâr a ni.

